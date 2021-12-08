Son dakika haber | Başkentte Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı

ANKARA (AA) - Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Zeljko Drljaca, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Bosna Hersek ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin en yakın dostlarından olduğunu bildirdi.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 16. yıl dönümü dolayısıyla Hilton SA'da resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile bazı ülkelerin askeri ataşeleri katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törende konuşan Askeri Ataşe Drljaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen resepsiyona yüksek katılım olduğunu belirtti.

Bunun Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin saygıya değer bir itibar kazandığının göstergesi olduğunu vurgulayan Drljaca, "Silahlı Kuvvetlerin kurulmasının ardından mensuplarının özverili ve gayretli çalışmaları ile Bosna Hersek dünyada krizlerin olduğu çeşitli bölgelerde barışı koruma operasyonlarında yükümlülük verilen uluslararası düzeyde güvenilir bir ortak haline gelmiştir." dedi.

Drljaca, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde de Bosna halkına aynı özveriyi göstermesinin, özellikle 2014'te ülkesinde yaşanan sellerde birçok sivilin hayatının kurtarılmasıyla sonuçlanırken, doğal afetlerde ve insani durumlarda çok önemli bir paydaş olmasını sağladığını dile getirdi.

Tüm bunların dost ülkelerin desteği olmadan gerçekleşemeyeceğinin altını çizen Drljaca, "Bu ülkelerin içinde Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri, Bosna Hersek'in ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin en yakın dostlarından ve destek verenlerindendir. Bu fırsattan istifade, hepsine bugüne kadarki cömert ve koşulsuz desteklerinden dolayı teşekkür etmek isterim." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Genelkurmay Başkanı Güler ve Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Drljaca'nın katılımıyla pasta kesildi.