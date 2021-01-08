Başkentte Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere destek için toplanan 30 kişi gözaltına alındı
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Başkentte Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere destek için toplanan 30 kişi gözaltına alındı

08.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:12
Başkentte Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere destek için toplanan 30 kişi gözaltına alındı

Başkentte, Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere destek vermek amacıyla toplanan grubun "görevli memura mukavemet" suçunu işlediği gerekçesiyle 30 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte, Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere destek vermek amacıyla toplanan grubun "görevli memura mukavemet" suçunu işlediği gerekçesiyle 30 şüpheli gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere destek vermek amacıyla Güvenpark'ta bir araya toplanan gruba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapan polis memurları müdahale etti.

Göstericilerin 4 polis memuruna mukavemet etmesi sonucu, çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti.

Polis ve göstericiler arasında çıkan arbedede 30 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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