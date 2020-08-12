Başkentte Bisiklet Yolu Projesi'nin birinci etabının 900 metresi tamamlandı Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet Yolu Projesi'nin ilk etabının 900 metrelik kısmının tamamlandığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet Yolu Projesi'nin ilk etabının 900 metrelik kısmının tamamlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, projenin birinci etabı olan Milli Kütüphane-Anıtkabir güzergahının ilk 900 metresinin tamamlandığı, bisiklet tutkunlarının test sürüşlerine başladığı belirtildi.

Açıklamada, belediye ekiplerinin 9 etaptan oluşan bisiklet yolunun Anıtkabir önündeki bölümünün çizgilerini çektiği, yolun bariyerlerle araçların trafiğinden ayrıldığı ifade edildi.

Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Murat Yumrutaş, projenin Ankara için güzel bir uygulama olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Biz yıllardır bunu bekliyorduk. Bu proje ile şimdi birkaç basamak atladık. İnşallah bu konuda hızlı gidip çok daha iyi yerlere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz."

Yapımına başlanan birinci etaptaki Milli Kütüphane- Anıtkabir bisiklet yolu güzergahının ardından yapılması planlanan diğer 8 güzergah ise şöyle:

"Üniversiteler güzergahı, Ümitköy-Etimesgut güzergahı, Sıhhiye-Cebeci güzergahı, TOBB güzergahı, Eryaman Batı güzergahı, Eryaman Göksu güzergahı, Batıkent-İvedik Ostim güzergahı, Ankara Büyükşehir Belediyesi- AKM güzergahı"

Kaynak: AA