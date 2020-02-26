Başkentte "Bisiklet Yolu Projesi" için ilk kazma vuruldu

26.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:59

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde hayata geçirmeyi planladığı 9 etaptan oluşan 53,6 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi" için çalışmaları başlattı.

EGO Genel Müdürlüğünce, projenin birinci etabını kapsayan 3,5 kilometrelik Milli Kütüphane-Ankara Üniversitesi güzergahını kullanıma açmak için Akdeniz Caddesi'nde yer alan Eser Parkı'nda ilk kazma vuruldu.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, yaptığı açıklamada, ilk etabı iki ayda, projenin tamamını ise bir yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Ulaşım vizyonu olarak yayaların, toplu ulaşım araçlarının ve bisikletlilerin ağırlıkta olduğu bir kent planladıklarını aktaran Alkaş, güzergahları ortak akılla ve güvenliği ön plana alarak belirlediklerini ifade etti.

Alkaş, "Bisiklet güzergahımızda 109 bini genç olmak üzere 411 bin kişilik nüfus bulunuyor. İki organize sanayi bölgesi, 10 üniversite, 30'un üstünde kamu kuruluşu, 40'ı aşkın okul, park ve hastanelerin yer aldığı etapları hep birlikte belirledik." diye konuştu.

Projenin diğer etaplarının etüt, mühendislik ve yapısal çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Alkaş, kent trafiğini aksatmamak için birinci etaptaki çalışmaları saat 00.00 ile 06.00 arasında yürüteceklerini kaydetti.

Konuşmasının ardından parktaki çalışmaya ilk kazmayı vuran Alkaş, daha sonra yola bisiklet logosunu çizdi.

Bisiklet yolu inşaatı sürecinde, Çankaya İlçesi İnönü Bulvarı (Milli Kütüphane önü), Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Muammer Yaşar Bostancı Caddesi ve 68. Sokak (Ankara Üniversitesi Dişçilik Fakültesi önü) bölgelerinde kısmen trafik sıkışıklığı yaşanacak.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, proje kapsamında hayata geçirilecek 8 etabın güzergahları şöyle:

"AKM-Ankara Büyükşehir Belediyesi, MTA-TOBB Üniversitesi, Eryaman-Batı, Eryaman-Göksu, Ümitköy-Etimesgut, Batıkent-İvedik, Hacettepe-ODTÜ-Bilkent-Mustafa Kemal Mahallesi, Sıhhiye-Cebeci."

Kaynak: AA