Başkentte birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Başkentte birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Başkentte birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel

Ankara'da birlikte yaşadığı Önder Çelik'i bıçaklayarak öldüren Gülyeşim Kavuştuk'a 15 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'da birlikte yaşadığı Önder Çelik'i bıçaklayarak öldüren Gülyeşim Kavuştuk'a 15 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Gülyeşim Kavuştuk ve müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada önceki savunmasını tekrarlayan Kavuştuk, öldürme kastıyla hareket etmediğini ve bıçağı Çelik'i korkutmak amacıyla aldığını öne sürdü.

Çelik ile 12 yıldır ilişki yaşadığını belirten Kavuştuk, ilişkinin öğrenilmesi üzerine eşinden boşanmak zorunda kaldığını, Önder ve eşi Seher Çelik ile aynı evde yaşamaya başladıklarını söyledi.

Mahkeme, duruşma savcısına önceki celse verdiği mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrarlayarak sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebinde bulundu.

Son sözü sorulun sanık, "Öldürmek istemedim, öyle bir kastım yoktu." dedi.

Müşteki Seher Çelik ise sanığın cezalandırılması talebini dile getirdi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, haksız tahrik ve iyi hal indirimi de uygulayarak sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Önder Çelik, 16 Aralık 2020'de eşi Seher Çelik ve Gülyeşim Kavuştuk ile birlikte yaşadığı Pursaklar ilçesine bağlı Ayyıldız Mahallesi'ndeki evinde göğsünden bıçaklandı.

Eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelik, kurtarılamadı. Çelik'i öldürdüğü belirlenen Gülyeşim Kavuştuk tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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