Başkentte bir kişinin sırtından vurulması

Ankara'da dün bir kişinin silahla sırtından vurulması olayına karıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, dün Ali Rıza K'nin sırtından silahla vurulması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin "keke" lakaplı Savaş D. olduğunu belirledi.

Yenidoğan Mahallesi'nde bir gecekonduda saklanan Savaş D, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Suçunu itiraf eden zanlı Savaş D'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA