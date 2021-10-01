Son dakika gündem: Başkentte bir kişinin evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika gündem: Başkentte bir kişinin evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ankara'nın Keçiören ilçesinde Erşan Aydemir'in evinde elleri ve ayakları bağlanmış, ağzına havlu tıkanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde Erşan Aydemir'in evinde elleri ve ayakları bağlanmış, ağzına havlu tıkanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Eren E. ve Oğuzhan Ü, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan zanlılar, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, "kasten öldürme" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Keçiören Atapark Mahallesi'nde yaşayan Erşan Aydemir'den haber alamayan yakınları önceki gün evine gitmiş, kapının açılmaması üzerine balkondan içeri girdiklerinde Aydemir'i elleri ve ayakları bağlanmış, ağzına havlu tıkanmış halde ölü bulmuştu. Cinayetle ilgili Eren E. ve Oğuzhan Ü. gözaltına alınmıştı.

Son dakika gündem: Başkentte bir kişinin evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: Başkentte bir kişinin evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: Başkentte bir kişinin evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: Başkentte bir kişinin evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Başkentte bir kişinin evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı - Haberler
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