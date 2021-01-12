Ankara'da 1 kişi, hurda otomobilin içerisinde ölü bulundu
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Ankara'da 1 kişi, hurda otomobilin içerisinde ölü bulundu

12.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:43
Ankara'da 1 kişi, hurda otomobilin içerisinde ölü bulundu

ANKARA'nın Sincan ilçesinde Sadullah K, hurda olarak atılan bir otomobilin içerisinde ölü bulundu.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde Sadullah K, hurda olarak atılan bir otomobilin içerisinde ölü bulundu. Yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller bulunan Sadullah K.'nin kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ahi Evran Mahallesi 228'inci Sokak'ta meydana geldi. Bir kişinin sokak üzerindeki 06 AL 8046 plakalı hurda otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şoför koltuğunda oturan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin Sadullah K. olduğunu belirledi. Sadullah K.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Otomobilde yapılan incelemede ise Sadullah K.'nin cansız bedeninin yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller ele geçirildi. Aşırı derecede uyuşturucu madde kullanımı sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Sadullah K.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Ankara'da 1 kişi, hurda otomobilin içerisinde ölü bulundu
Ankara'da 1 kişi, hurda otomobilin içerisinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cankut Taşdan

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