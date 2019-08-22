Başkentte bir kadına bıçaklı saldırı

22.08.2019 12:14

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir kadın ağır yaralandı.



Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cihan A. tarafından boğazına ve kalbine defalarca bıçak darbesi alan Nazan K. ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredeki esnaflar Cihan A.'yı etkisiz hale getirdi. Nazan K.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken olay yerine gelen sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Zanlı Cihan A., Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.



Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA