Başkentte bir haftada 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Ankara'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Ankara'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda gümrük kaçağı 92 bin 20 makaron, 72 bin 918 muhtelif eşya, 7 bin 597 paket sigara, 647 puro, 254 kilogram kıyılmış tütün, 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki, 162 kaçak ve sahte ilaç ile tarihi eser niteliği taşıyan 16 obje ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan