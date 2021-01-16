Başkentte bir gecekondu yandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Dolu Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay