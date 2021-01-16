Başkentte bir gecekondu yandı
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Başkentte bir gecekondu yandı

16.01.2021 23:49 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:56

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Dolu Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Başkentte bir gecekondu yandı
Başkentte bir gecekondu yandı
Başkentte bir gecekondu yandı
Başkentte bir gecekondu yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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