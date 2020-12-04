Bir erkek cesedine ait parçalar bulundu
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Bir erkek cesedine ait parçalar bulundu

04.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:15

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ormanlık alanda bir erkeğin cesedine ait parçalar bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ormanlık alanda bir erkeğin cesedine ait parçalar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İmrahor Vadisi'ndeki ormanlık alanda bir çoban, bir erkeğin cesedine ait parçalar gördü.

Çobanın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucu bölgede bir boyunluk buldu.

Ekipler, boyunluğun ve cesedin yanındaki eşyaların 23 Kasım'dan beri kayıp olan ve aranan Ali K'ye ait olduğunu belirledi. Polis, parçalanmış bedeninin yanında bir de tabanca buldu.

Hayvanlar tarafından parçalandığı değerlendirilen vücut parçaları, kesin kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Öte yandan Ali K'nin alzaymır hastası olduğu öğrenildi.

Bir erkek cesedine ait parçalar bulundu
Bir erkek cesedine ait parçalar bulundu
Bir erkek cesedine ait parçalar bulundu
Bir erkek cesedine ait parçalar bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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