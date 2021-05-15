Başkentte bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Lalahan Mahallesi'ndeki Merkez Cami önünde Faruk D, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Faruk D'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Faruk D'nin ölümüne ilişkin jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan