Başkentte bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden genç toprağa verildi
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Başkentte bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Başkentte bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden genç toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu kişiler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Emirhan Yalçın son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu kişiler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Emirhan Yalçın son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinin Battalgazi mahallesinde dün akşam iki arasında grup henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Emirhan Yalçın, memleketi Çubuk'ta bulunan Paşa Mezarlığına defnedildi.

Düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.

(Mevlüt İşli - Sadettin Aliusta/İHA)

Başkentte bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Başkentte bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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