Başkentte belediye otobüsü yön levhasına çarptı
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Başkentte belediye otobüsü yön levhasına çarptı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir belediye otobüsü kontrolden çıkarak yön levhasına çarptı.

Başkentte belediye otobüsü yön levhasına çarptı
02.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:19

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir belediye otobüsü kontrolden çıkarak yön levhasına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Ö. yönetimindeki 06 BL 3370 plakalı belediye otobüsü Fatih Köprüsü kavşağından Ankara-Ayaş yoluna geçerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön levhasına çarptı. Otobüsün boş olması olası bir facianın önüne geçerken kazada yaralı olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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