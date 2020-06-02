Başkentte belediye otobüsü yön levhasına çarptı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir belediye otobüsü kontrolden çıkarak yön levhasına çarptı.
02.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:19
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir belediye otobüsü kontrolden çıkarak yön levhasına çarptı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Ö. yönetimindeki 06 BL 3370 plakalı belediye otobüsü Fatih Köprüsü kavşağından Ankara-Ayaş yoluna geçerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön levhasına çarptı. Otobüsün boş olması olası bir facianın önüne geçerken kazada yaralı olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA