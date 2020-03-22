Başkentte bazı zincir marketlerin kurye masrafını belediye karşılayacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle market alışverişlerinde yarından itibaren kurye hizmetini sağlamaya başlayacak işletmelerin listesini paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle market alışverişlerinde yarından itibaren kurye hizmetini sağlamaya başlayacak işletmelerin listesini paylaştı. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karantina günlerinde toplum sağlığına destek olmak adına kentimizdeki bazı zincir marketlerin kurye hizmeti belediyemizce karşılanarak 65 yaş üzeri vatandaşlar için evlere servis hizmeti yarın başlıyor." ifadesini kullandı. Paylaşımda, vatandaşların kurye hizmeti için anlaşma sağlanan marketlerin listesine "http://forms.ankara.bel.tr/marketler.html" adresinden ulaşabilecekleri kaydedildi. Kaynak: AA