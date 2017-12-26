Başkentte Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Ankara Valiliği'nden, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri dolayısıyla yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 11.00'de başlayacak Atatürk Garnizon Koşusu'ndan 15 dakika önce Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No'lu Nizamiye, Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi-Anadolu Meydanı (Tandoğan) ve Anıtkabir 1 No'lu Nizamiye güzergahı araç ve yaya trafiğine kapatılacak.



Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı'nda saat 13.00'te yapılacak tören için Dikmen Caddesi üzerinden tören alanına gelen yol güzergahları törenin 2 saat öncesinden tören sonuna kadar araç trafiğine kapalı olacak.



Sağlık Bakanlığı önünden hareketle Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek Seymen Alayı Kortej Yürüyüşü güzergahındaki yollar ise saat 12.45'ten yürüyüş sonuna kadar kısa süreli olarak araç trafiğine kapatılacak.



Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp Tren Garı önünde sona erecek 82. Büyük Atatürk Koşusu'nun yapılacağı Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu (Tandoğan) Meydanı Gar Binası güzergahındaki yollar da saat 13.45'ten geçiş sonuna kadar araç ve yaya geçişine izin verilmeyecek.



Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.