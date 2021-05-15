Başkentte bayramın üçüncü gününde tam kapanma denetimleri sürüyor
Başkentte Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde tam kapanma denetimleri devam etti.
Başkentte Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde tam kapanma denetimleri devam etti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında, ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlayan tam kapanma dönemi sürüyor.
Tam kapanmanın başlamasıyla Ankara'da denetim faaliyetlerini artıran güvenlik güçleri, bayramın üçüncü gününde de mesailerine devam etti.
Kentin özellikle işlek yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polislerin denetimleri sırasında sürücü, yolcu ve yayaların istisna kapsamında yer alıp almadıkları kontrol ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir