Başkentte bayramın üçüncü günü park ve piknik alanları doldu
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Başkentte bayramın üçüncü günü park ve piknik alanları doldu

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Başkentte Kurban Bayramı'nın üçüncü günü güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, parklarda ve piknik alanlarında vakit geçirdi.

Başkentte Kurban Bayramı'nın üçüncü günü güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, parklarda ve piknik alanlarında vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar da kurban etleriyle mangal yaptı, çocuklar ise oyun alanlarında gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı.

Sincan ilçesindeki Harikalar Diyarına ailesi ile gelen Mehmet Dindaş, bayramın ilk iki gününü ziyaretlere ayırdıklarını söyledi.

Dindaş, bugün de yakınlarıyla bir araya gelerek güzel havanın tadını çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bayram tatili için Mersin'den gelen Hasan Kara ise sabah arkadaşlarıyla bayramlaştıktan sonra birlikte vakit geçirdiklerini anlattı.

Başkentte bayramın üçüncü günü park ve piknik alanları doldu
Başkentte bayramın üçüncü günü park ve piknik alanları doldu
Başkentte bayramın üçüncü günü park ve piknik alanları doldu
Başkentte bayramın üçüncü günü park ve piknik alanları doldu
Başkentte bayramın üçüncü günü park ve piknik alanları doldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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