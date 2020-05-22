Başkentte, bayram öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Ramazan Bayramı'nda 23-24-25-26 Mayıs'ta uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Ankara'nın merkez noktalarında alışveriş ve trafik yoğunluğu yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Ramazan Bayramı'nda 23-24-25-26 Mayıs'ta uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Ankara'nın merkez noktalarında alışveriş ve trafik yoğunluğu yaşandı.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında, bugün saat 00.00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışveriş yaptı.

Başkentin merkezi noktalarından Ulus'ta çok sayıda kişinin alışveriş yaptığı gözlenirken, bazı bölgelerde de zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

15-20 yaş arası gençler de dışarıdaydı

Sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılan 15-20 yaş grubundakiler de cadde ve parklarda vakit geçirdi, bazıları ise aileleriyle alışveriş yaptı. Gençlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Kızılay, Tunalı Hilmi Caddesi ve AVM'lerde hareketlilik oluştu.

Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken, dışarıdaki vatandaşların çoğunluğunun maske kullandığı gözlendi.

Semt pazarlarında yoğunluk

Bazı vatandaşlar ise bu gece başlayacak Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde alışveriş yaptı.

Ulus hali, Mamak Şehitlik Pazarı ve diğer semt pazarlarında, mutfak alışverişi için dışarı çıkan vatandaşların yoğunluğu dikkati çekti. Ulus hali girişinde polis ekipleri vatandaşların ateşini ölçtü.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişlerini tamamlamaya çalışırken, kalabalık yerlerde zabıta ve polis ekipleri denetim yaptı. Ekipler, iş yerleri önlerinde bekleyen vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA