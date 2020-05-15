Başkentte bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
Ulus Hali girişinde alışveriş için gelen vatandaşların ateşinin ölçülmesi Haldeki alışveriş yoğunluğu ANKARA - Başkentte Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
15.05.2020 19:51 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:54
Ulus Hali girişinde alışveriş için gelen vatandaşların ateşinin ölçülmesi
Haldeki alışveriş yoğunluğu
ANKARA - Başkentte Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA