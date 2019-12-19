: Başkentte bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü

19.12.2019 06:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 06:24

Ankara'da meydana gelen kazada bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Bulvarı'ndan Kuzey Ankara Çevre Yolu istikametine giden Mustafa Seferoğlu'nun (36) kullandığı 42 FKN 30 plakalı tır, ASKİ Spor Salonu yakınlarında refüjdeki beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Seferoğlu camdan refüje fırlarken tırın dorsesinde bulunan binlerce plastik kasa ile çok sayıda ahşap palet yolun karşı şeridine savruldu.

Bu sırada dorsedeki malzemelerin altında kalan Seferoğlu hayatını kaybetti.

Kaza sırasında bir aydınlatma direği de yola devrilirken kopan bazı beton parçaları yol ortasına düştü.

Yoğun sisin etkili olduğu olay yerinde binlerce boş plastik kasa yolun büyük bir bölümünü ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekipler tır sürücüsü Seferoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Sis nedeniyle yolun kapandığını fark etmeyen bazı araçlar kaza yaptı.

Bu arada yoğun sis nedeniyle bazı araçlar kazayı fark etmeyerek yola savrulan kasalara ve devrilen aydınlatma direğine çarptı.

Ekiplerin yolu ulaşıma kapatmaya çalıştığı sırada Aydın Kılıçaslan yönetimindeki 06 LLG 56 plakalı bir otomobil de plastik kasaların arasına daldı.

Altına aldığı kasaları ve ahşap paleti metrelerce sürükleyen araçta hasar meydana geldi.

Trafik ekiplerinin ikazlarına uymayarak yola devam ederek kasalara çarpan bazı araçlarda da hasar oluştu.

Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı'nın çevre yolu bağlantısı çift şeritli olarak 4 saat ulaşıma kapandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda iş makinesi yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu tonlarca ağırlıktaki kasalar kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.

Kaynak: AA

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