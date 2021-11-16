Başkentte Bangladeş mutfağı tanıtıldı

ANKARA (AA) - Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği'nin 'Bangladeş Yemek Günleri' çerçevesinde düzenlediği basın etkinliğinde ülkeye özgü yemekler tanıtıldı.

Hilton Otel'de düzenlenen etkinlikte konuşan Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, "Bangladeş dilinde 'Kalbe giden yol mideden geçer' anlamına gelen bir atasözü var. Eğer bir insanı mutlu etmek istiyorsanız, onu güzel yemeklerle doyurmanız gerekir. Biz de Türk insanının kalbine yemeklerimizle girmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mannan etkinliğin, Bangladeş ulusunun atası olarak kabul ettikleri Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın 100. doğum yıl dönümü ve Bangladeş'in Bağımsızlığının 50. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

İki mutfağında benzer ve farklı özelliklere sahip olduğunu belirten Mannan, Bangladeş'in balık ağırlıklı bir mutfak kültürüne sahip olduğunu, Türk damak tadının ise et üzerine kurulduğunu olduğunu kaydetti.

Büryani, kebab gibi yemeklerde benzerlikler olduğunu vurgulayan Mannan, kendilerinin baklava benzeri bir tada sahip olmadıklarını buna karşılık Bangladeş'in en ünlü tatlılarından Rasmalai'nin de ülkelerine özgü bir tatlı olduğunu belirtti.

İki ülke arasında yemek kültürü dışında da benzerlikler bulunduğunu kaydeden Mannan, bunun dışında iki ülkenin de pek çok ortak kelimeye sahip olduğunu ve ülkerler arası hızla artan ekonomik ve ticari ilişkilerin bulunduğunun altını çizdi.

Bangladeş'ten gelen konuk şeflerin Mia Mdmamun ve Mia Habib hazırladığı yerel yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Başkantte 4 gün sürecek Bangladeş Yemek Günleri etkinliği daha sonra Adana ve Mersin'de de devam edecek.