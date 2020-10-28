Başkentte bandrolsüz 88 bin 104 kitap ele geçirildi
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Başkentte bandrolsüz 88 bin 104 kitap ele geçirildi

28.10.2020 21:25 | Son Güncelleme: 28.10.2020 21:49

Ankara'da 88 bin 104 bandrolsüz ve usulsüz bandrollü kitap ile bandrolsüz kitap kapağı ele geçirildi.

Ankara'da 88 bin 104 bandrolsüz ve usulsüz bandrollü kitap ile bandrolsüz kitap kapağı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 27 Ekim'de Mamak ilçesindeki bir depoda denetim yapıldı.

Depoda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalif olduğu tespit edilen 88 bin 104 bandrolsüz ve usulsüz bandrollü kitap ile bandrolsüz kitap kapağı ele geçirildi, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Başkentte bandrolsüz 88 bin 104 kitap ele geçirildi
Başkentte bandrolsüz 88 bin 104 kitap ele geçirildi
Başkentte bandrolsüz 88 bin 104 kitap ele geçirildi
Başkentte bandrolsüz 88 bin 104 kitap ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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