Başkentte Bağlıca Bulvarı ile Çevre Yolu birbirine bağlanıyor
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Başkentte Bağlıca Bulvarı ile Çevre Yolu birbirine bağlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Başkentte Bağlıca Bulvarı ile Çevre Yolu birbirine bağlanıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu'nu birbirine bağlayacak bağlantı yolundaki çalışmalarda yüzde 50...

Başkentte Bağlıca Bulvarı ile Çevre Yolu birbirine bağlanıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu'nu birbirine bağlayacak bağlantı yolundaki çalışmalarda yüzde 50 oranında ilerleme sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinin trafik yoğunluğunu azaltacak yeni bir proje için düğmeye bastı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bağlıca Bulvarı'nı Ankara Çevre Yolu'na bağlayacak bağlantı yolundaki çalışmalarda yüzde 50 oranında ilerleme sağladı. Bağlantı yolundaki çalışmalar hakkında sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri bilgilendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için önemli" dediği projenin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlanacağını açıkladı.

Bölge trafiğine nefes aldıracak proje 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yetişecek

Ankara'nın yapılaşma ve nüfus artışı yönünden hızla gelişen bir bölgesi olan Bağlıca'nın mevcut ve gelecekteki potansiyel trafik yoğunluğunu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, otoyola bağlantılar yaparak alternatif güzergahlarla trafiği rahatlatmayı amaçlıyor. Vatandaşların ulaşım konforu ile sürüş güvenliğini önceleyen projelere imza atmayı sürdürdüklerini vurgulayan Yavaş, yaptığı paylaşımda ayrıca bağlantı yolunun bitiş tarihini de paylaşarak, "Bağlıca Bulvarı ve Çevre Yolu bağlantı çalışmalarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlıyoruz. 4 adet bağlantı kolu ve kapasitesini artırdığımız yollar ile hemşehrilerimize konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunacağız" dedi.

Yollarda 4 gidiş-4 geliş olacak

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, çevre yolu köprüsünün ön germeli prefabrik kirişlerinin montaj imalatlarını tamamlamak için tüm hızıyla çalışıyor. Bağlıca Bulvarı'nın Çevre Yolu ile kesiştiği noktada Bağlıca ile Yapracık arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşan alt geçit yapım çalışmaları devam ederken, Bağlıca-Yapracık yolundan da otoyol bağlantısını sağlamak için ayrıca 4 adet bağlantı kolu ile 2 adet yonca kolu imalatı yapılacak. Bu düzenleme sayesinde Bağlıca bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Ankara Çevre Yolu'na katılım sağlayarak, Bağlıca bölgesinden hem şehir merkezine hem de şehir dışına ikinci bir giriş-çıkış imkanına kavuşmuş olacak.

Başkentte Bağlıca Bulvarı ile Çevre Yolu birbirine bağlanıyor
Başkentte Bağlıca Bulvarı ile Çevre Yolu birbirine bağlanıyor
Başkentte Bağlıca Bulvarı ile Çevre Yolu birbirine bağlanıyor
Başkentte Bağlıca Bulvarı ile Çevre Yolu birbirine bağlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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