Başkentte ATM'leri bozarak cımbızla para çeken hırsızlar suçüstü yakalandı Başkentte, bozdukları ATM'lerden cımbızla para çeken hırsızlar, suçüstü yakalandı.

Başkentte, bozdukları ATM'lerden cımbızla para çeken hırsızlar, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ATM cihazlarına müdahale edilerek hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

ATM cihazları ile civardaki güvenlik ve MOBESE kameralarını saniye saniye tarayarak şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, E.I, R.I. ve G.Ç'yi Ulus'ta bulunan Birinci TBMM binası karşısındaki ATM'nin düzeneğini bozarak paraları cımbız kullanarak almaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kullandıkları yöntemle bankaları toplam 400 bin lira zarara uğrattığı ifade edildi.

Birçok ikamette gerçekleşen hırsızlık olaylarının failleri oldukları da tespit edilen şüphelilerin üzerilerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda çalıntı ziynet eşyaları ele geçirildi.

Kaynak: AA