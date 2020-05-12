Başkentte ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştiren 4 şüpheli yakalandı Başkentte bankaların ATM cihazlarına yerleştirdikleri kart kopyalama düzeneğiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte bankaların ATM cihazlarına yerleştirdikleri kart kopyalama düzeneğiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da bazı kişi ya da kişilerce ATM'lere takılan aparatlarla vatandaşların kartlarının kopyalandığını ve hesaplarından binlerce lira çekildiğini tespit etti.

Aparat yerleştirilen ATM'lerin bulunduğu bölgelerde teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, kart kopyalama aparatı yerleştiren 4 şüphelinin kimliklerini, ATM'lerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden belirledi.

Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda kart kopyalama aparatları, çok sayıda banka kartı, gizli kamera düzenekleri, şüphelilerin para çekimi anında kullanmış oldukları maske ve kıyafetler, dijital materyaller ile başka şahıslara ait 10 sahte üniversite öğrenci kimliği ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA