Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu

10.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:49

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81'nci yılı dolayısıyla ve şehitler için Hacı Bayram Veli Camisinde mevlit okutuldu.

Kaynak: AA