Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu

Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81'nci yılı dolayısıyla ve şehitler için Hacı Bayram Veli Camisinde mevlit okutuldu.

10.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:49

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi 'ü ebediyete intikalinin 81'nci yılı dolayısıyla ve şehitler için Camisinde mevlit okutuldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et