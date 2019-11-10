Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu
Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81'nci yılı dolayısıyla ve şehitler için Hacı Bayram Veli Camisinde mevlit okutuldu.
10.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:49
Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81'nci yılı dolayısıyla ve şehitler için Hacı Bayram Veli Camisinde mevlit okutuldu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu