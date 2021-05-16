Son dakika haberleri | Başkentte askeri malzeme satan ve Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olan 2 dükkana zorla girildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Başkentte askeri malzeme satan ve Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olan 2 dükkana zorla girildi

Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Başkentte tam kapanma nedeniyle kapalı olan 2 dükkana kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce zorla girildi.

Başkentte tam kapanma nedeniyle kapalı olan 2 dükkana kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce zorla girildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine GMK Bulvarı ile YHT Garı'nı birbirine bağlayan alt geçitteki çarşıda bulunan, askeri malzeme ve ayakkabı satan dükkanlara cam kapısı kırılarak girildiğini tespit etti.

Dükkan sahiplerine ulaşarak bilgi veren polis ekipleri, elektrik panolarına da zarar verdiği belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri | Başkentte askeri malzeme satan ve Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olan 2 dükkana zorla girildi
Son dakika haberleri | Başkentte askeri malzeme satan ve Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olan 2 dükkana zorla girildi
Son dakika haberleri | Başkentte askeri malzeme satan ve Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olan 2 dükkana zorla girildi
Son dakika haberleri | Başkentte askeri malzeme satan ve Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olan 2 dükkana zorla girildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
Bu da yerli Örümcek Adam! Alkollü olduğu iddia edilen şahıs kale surlarında 8 metre yüksekliğe tırmandı
Bu da yerli Örümcek Adam! Alkollü olduğu iddia edilen şahıs kale surlarında 8 metre yüksekliğe tırmandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Meral Akşener Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Başkentte askeri malzeme satan ve Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olan 2 dükkana zorla girildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 17:36:23. #1.16#

title