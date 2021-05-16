Son dakika haberleri | Başkentte askeri malzeme satan ve Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olan 2 dükkana zorla girildi

Gelen son dakika haberine göre Başkentte tam kapanma nedeniyle kapalı olan 2 dükkana kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce zorla girildi.