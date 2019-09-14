Başkentte asayiş uygulaması

14.09.2019 04:44

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki asayiş uygulamasında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda 110 ekip ve 552 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı uygulamada, 100 kontrol, 10 sabit yol uygulama, 9 park ve umuma açık yer noktası ile 3 ev arandı.

Ekiplerce 4 bin 63 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 16 şüpheli gözaltına alındı ve 3 kişiye 3 bin 155 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 552 araç sürücüsünden 4'üne eksiklik ve kusurları bulunduğundan dolayı 4 bin 809 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi ve 2 aranan araç da bulundu.

Ekiplerce kontrol edilen 53 iş yerinden 5'i kapatılırken 9'una da cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA