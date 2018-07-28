Başkentte Asayiş Uygulaması

Başkentte, Altındağ ve Çankaya ilçeleri başta olmak üzere 3 bin 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde aranan araçlar ve kişilerin yakalanması, suçluların caydırılması ile huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için 3 bin 500 polisin katılımı ile geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 230 umuma açık yer kontrol edildi.

Ayrıca ekipler, 64 noktada yol uygulaması çalışmasını yürüttü.