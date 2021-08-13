Başkentte asayiş uygulamalarında 1269 kişi yakalandı
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Başkentte asayiş uygulamalarında 1269 kişi yakalandı

Başkentte asayiş uygulamalarında 1269 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara'da 29 Temmuz-12 Ağustos'taki asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 1269 kişiden 268'i tutuklandı.

Ankara'da 29 Temmuz-12 Ağustos'taki asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 1269 kişiden 268'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Kimlik sorgulaması sonucu yakalanan 1269 kişiden 268'i cezaevine gönderildi.

Uygulamalarda 199 bin 742 otomobil kontrol edildi, 4 çalıntı araç bulundu.

Denetimlerde 200 motosiklet ile 31 modifiyeli araca işlem uygulandı, 1277 bandrolsüz sigara, 40 kurusıkı, 39 ruhsatsız ve 8 ruhsatlı tabanca, 629 değişik çapta fişek, 23 belgesiz ve 3 belgeli av tüfeği, 19 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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