Başkentte arka lastiği olmayan aracı kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu

ANKARA (AA) - Ankara'da arka lastiği olmayan araçla seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 30 Aralık 2021'de Kuzey Çevre Yolu üzerinde arka lastiği olmadan seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen kişiye, 1230 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine el konuldu.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı ve araç trafikten men edildi.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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