Başkentte arka lastiği olmayan aracı kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte arka lastiği olmayan aracı kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu

Başkentte arka lastiği olmayan aracı kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara'da arka lastiği olmayan araçla seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücünün ehliyetine el konuldu.

ANKARA (AA) - Ankara'da arka lastiği olmayan araçla seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 30 Aralık 2021'de Kuzey Çevre Yolu üzerinde arka lastiği olmadan seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen kişiye, 1230 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine el konuldu.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı ve araç trafikten men edildi.

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

 Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin'

Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Özer: "Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin"

 Antalya'da şiddetli fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi, uyarılar çok ciddi: Beklenen hadiseler sıradan değil

Antalya'da şiddetli fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi, uyarılar çok ciddi: Beklenen hadiseler sıradan değil

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title