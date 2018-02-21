Başkentte Aranan Kişilere Yönelik Operasyon
Başkentte, ilçe ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 kişi gözaltına alındı.
Başkentte, ilçe ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve merkez ilçelerden 204 polisin katılımıyla oluşturulan 96 ekiple dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 kişi yakalandı.
Gözaltına alınanlar arasında gasp ve hırsızlık suçlarından haklarında çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K, S.K, R.S. ve S.Ç'nin yer aldığı belirtildi.
Ayrıca gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda silah ile kesici ve delici alet ele geçirildi.