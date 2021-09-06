Başkentte aranan 842 kişi asayiş uygulamalarında yakalandı, 208'i tutuklandı
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Başkentte aranan 842 kişi asayiş uygulamalarında yakalandı, 208'i tutuklandı

Başkentte aranan 842 kişi asayiş uygulamalarında yakalandı, 208'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Başkentte polis ekiplerinin 12-26 Ağustos'taki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 842 kişi yakalandı.

Başkentte polis ekiplerinin 12-26 Ağustos'taki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 842 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde 12-26 Ağustos'ta asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda şüpheli görülen 363 bin 527 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 842 kişi yakalandı, adliyeye sevk edilenlerden 208'i tutuklandı.

Kontrol edilen 192 bin 404 otomobilden 12'sinin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 64 motosiklet ve 55 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 1086 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 150 bandrolsüz sigara, 20 kurusıkı tabanca, 29 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 524 fişek, 8 belgesiz av tüfeği ile 29 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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