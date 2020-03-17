"Başkentte, aranan 200 kişi yakalandı" başlıklı haberimizin son paragrafında yer alan "ton" ibaresi...

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Başkentte geçen ay, aranan 200 kişinin yakalandığı bildirildi.
17.03.2020 23:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:08
Başkentte geçen ay, aranan 200 kişinin yakalandığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği (Yunus) ekipleri, şubatta kent genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 200 kişiyi gözaltına aldı.
Uygulamalarda, 50 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 50 kurusıkı tabanca ve yaklaşık yarım kilogram eroin ele geçirildi.
Kaynak: AA