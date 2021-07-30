Başkentte aranan 2 bin 10 kişi asayiş uygulamalarında yakalandı
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Başkentte aranan 2 bin 10 kişi asayiş uygulamalarında yakalandı

Başkentte aranan 2 bin 10 kişi asayiş uygulamalarında yakalandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Başkentte polis ekiplerince 8-29 Temmuz'da yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 10 kişi yakalandı.

Başkentte polis ekiplerince 8-29 Temmuz'da yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 10 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde 8-29 Temmuz'da asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda şüpheli görülen 738 bin 604 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 bin 10 kişi yakalandı, adliyeye sevk edilenlerden 347'si tutuklandı.

Kontrol edilen 329 bin 471 otomobilden 9'unun çalıntı olduğu belirlendi. Ayrıca 442 motosiklet ve 30 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 183 kişiye de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 646 bandrolsüz sigara, 50 kurusıkı tabanca, 60 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 1338 fişek, 54 belgesiz av tüfeği ile 66 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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