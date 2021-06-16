Başkentte aranan 1736 kişi asayiş uygulamalarında yakalandı
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Başkentte aranan 1736 kişi asayiş uygulamalarında yakalandı

Başkentte aranan 1736 kişi asayiş uygulamalarında yakalandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Başkentte polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1736 şüpheli yakalandı.

Başkentte polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1736 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs - 10 Haziran'da Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, şüpheli görülen 548 bin 220 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1736 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 316'sı tutuklandı.

Kontrol edilen 318 bin 224 otomobilden 14'ünün çalıntı olduğu belirlendi. Ayrıca 70 motosiklet ve 32 modifiyeli araç için Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 4 bin 936 kişiye de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda 720 bandrolsüz sigara, 32 kurusıkı tabanca, 54 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 542 fişek, 32 belgesiz av tüfeği ile 47 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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