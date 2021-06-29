Başkentte aracını tamir ettirdiği sırada "maganda kurşunu"yla vurulan kişi öldü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracını tamir ettirdiği sırada "maganda kurşunu"yla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracını tamir ettirdiği sırada "maganda kurşunu"yla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Sokak'ta bulunan tamirhaneye aracını getiren Erdem Ş. (34), nereden açıldığı belirlenemeyen ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı.
Arkadaşları tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Erdem Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çevredekiler, Erdem Ş'nin vurulmasının hemen öncesinde 5-6 el silah sesi duyduklarını belirtti.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ