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Başkentte aracında öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakalandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Başkentte aracında öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan İlhami Topçu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli yakalandı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan İlhami Topçu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli yakalandı.

23 Eylül'de Altındağ ilçesi Sanayi Caddesi'nde park halindeki otomobiline binen İlhami Topçu'ya, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş açmış, Topçu olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli kaçmıştı.

Topçu'nun katil zanlısının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, Topçu ile olay yerine aynı otomobille gelen ve daha sonra araçtan inerek Topçu'ya ateş ettiği kamera kayıtlarında görülen zanlının, Abdülhekim Etike olduğunu belirledi.

Adam öldürme ve yaralama gibi benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve açık cezaevinden firar ettiği öğrenilen zanlının yakalanması için Cinayet Bürosu ekiplerince özel ekip oluşturdu.

Özel ekip, takip edilmemek için telefon kullanmayan ve sürekli araç değiştirdiği belirlenen şüpheli Etike'nin, Mamak ilçesinde metruk bir binada saklandığını tespit etti. Abdülhekim Etike, düzenlenen operasyonda, olayda kullandığı silahla yakalandı.

Topçu ile ortaklığı bulunan zanlının, para alışverişi yüzünden aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Abdülhekim Etike, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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