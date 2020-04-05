Başkentte araç giriş çıkışlarına sıkı denetim sürüyor Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle gece yarısı araç giriş-çıkışları durdurulan Ankara'da kontroller devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle gece yarısı araç giriş-çıkışları durdurulan Ankara'da kontroller devam ediyor.

Jandarma ve polis ekipleri, genelge doğrultusunda şehrin giriş ve çıkış noktalarında bulunan kontrol noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Samsun Yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında bulunan ekipler, şehre giriş çıkış yapan sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

Sağlık personeli de sürücülere ateş ölçümlerini yaparak uyarılarda bulunuyor.

İstisnai olarak geçişine izin verilen araçların evrak kontrolleri yapılırken izin belgeleri olmayan sürücüler ise geri çevriliyor.

Kaynak: AA