Başkentte apartman yöneticileri belediyeye taleplerini elektronik ortamda iletecek Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki apartman yöneticilerinin talep, şikayet ve sorunlarını elektronik ortamda iletmelerini sağlamak amacıyla "Başkent Mobil" uygulamasına "Apartman Yöneticileri" bölümü ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki apartman yöneticilerinin talep, şikayet ve sorunlarını elektronik ortamda iletmelerini sağlamak amacıyla "Başkent Mobil" uygulamasına "Apartman Yöneticileri" bölümü ekledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yaş ve meslek grubu ile iletişim köprüsü görevi gören uygulamaya eklenen bölüm ile apartman yöneticileri bundan sonra apartmanlarında ya da bulundukları bölgede yaşanan sorunları anında ilgili birimlere iletebilecek.

Akıllı cep telefonları üzerinden ve bir tıkla belediyeye daha kolay ve hızlı ulaşabilecek olan apartman yöneticileri, "#EvdeKalAnkara İşlemleri" butonunu tıklayarak "Apartman Yöneticileri" bölümüne yönlendirilecek.

Yöneticiler, uygulama sayesinde apartmanda yaşayan ihtiyaç sahiplerini de bildirerek gıda desteği başvurusunda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçesi belirlenirken, apartman yöneticileri görüşlerini iletip "katılımcılık" ilkesi gereği söz sahibi de olabilecek.

Kaynak: AA