Başkentte Anne ile Kızı Havuzda Boğuldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde anne ile kızı, gittikleri bir hamamın havuzunda boğuldu.

Akşemsettin Mahallesi'ne bağlı Çatalca Sokak'ta bir hamama giden Halime T. (41) ile 8 yaşındaki kızı Hazal Yağmur T. havuza girdi.

Bir süre sonra boğulan anne ile kızın cesedi, hamamdaki diğer müşteriler tarafından fark edildi.

Görevliler tarafından hamamdan çıkarılan cesetler, 112 Acil Servis ekiplerince Sincan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesetler, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA