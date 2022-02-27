Başkentte "Ankara Döneri Festivali" düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte "Ankara Döneri Festivali" düzenlendi

AA, Müjdat Genç - Güncel
 - Güncelleme:

Başkentte "Ankara Döneri Festivali" düzenlendi.

ANKARA (AA) - Başkentte "Ankara Döneri Festivali" düzenlendi.

Mamak Belediyesi tarafından Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalde seğmenler, halk oyunları ekibi ve mehter takımı gösteri yaptı.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, daha önce farklı alanlarda da düzenledikleri festivallerin sürdürülebilir olmasını istediklerini dile getirdi.

Ankara dönerini tanıtmak ve vatandaşların keyifli bir gün geçirmesini sağlamak için bu festivali düzenlediklerini ifade eden Köse, belediyenin hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Köse, "Böyle güzel festivallerde, coşkulu şenliklerde birlik ve beraberlik içinde daha çok buluşabilmeyi diliyorum." diye konuştu.

Katılımcılara döner, nohut pilav ve çorba ikramının yapıldığı festivalde, müzisyen Veli Erdem Karakülah da konser verdi.

Başkentte Ankara Döneri Festivali düzenlendi

Başkentte Ankara Döneri Festivali düzenlendi

Başkentte Ankara Döneri Festivali düzenlendi

AA / Müjdat Genç - Güncel

Mamak Belediyesi, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title