Başkentte "Anestezi Tarihinden İzler" sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Başkentte "Anestezi Tarihinden İzler" sergisi açıldı

12.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:52
Başkentte

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğince, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında "Anestezi Tarihinden İzler" sergisi açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğince, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında "Anestezi Tarihinden İzler" sergisi açıldı.

Zafer Çarşısı Sergi Salonu'nda açılan sergide, geçmişten günümüze anesteziye ilişkin bilimsel aletlerin yanı sıra alanla ilgili çok sayıda materyal ve doküman yer alıyor.

"Anestezinin ne olduğunu halkımız görsün istedik"

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak, AA muhabirine, sergiyi açmadaki en büyük amaçlarının geçmişi bilmek olduğunu söyledi. Yeni nesle anesteziyle ilgili geçmişte neler yapıldığını anlatmak istediklerini belirten Kanbak, "Biz anestezi doktorları, hep hastanenin ve ameliyathanenin gizli kahramanları olarak tanınıyoruz. Biz artık görünür olmak istiyoruz. Kovid-19 salgını döneminde anestezi ve reanimasyon doktorlarının ne kadar önemli olduğunu gördük. Biz sadece ameliyathanede değil hastanenin her köşesinde varız." dedi.

Salgında anestezi uzmanlarının önemli rol oynadığını vurgulayan Kanbak, "Anestezinin ne olduğunu halkımız görsün istedik. Bu nedenle Kovid-19 köşesi yaptık. Salgında nasıl çalıştığımızı, hangi ortamlarda çalıştığımızı ve neler gördüğümüzü vurgulamak istedik." diye konuştuk.

Sergi, 19 Mart'a kadar açık olacak

Sergiyi düzenleyen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Haluk Gümüş de sergideki aletlerin yaklaşık yüzde 95'ini kendi koleksiyonundan getirdiğini söyledi.

En eski anestezi aletlerinden modern aletlere kadar her türlü materyalin sergide yer aldığını belirten Gümüş, "Aletlerin yanı sıra eski ilaçları sergiliyoruz. Eski anesteziyle ilgili metinler, tezler ve kitaplar var. İlk telif eserler, tercüme kitaplar var. Atatürk köşemiz var. Atatürk'ün hastalığıyla ilgili bilgilerin yer aldığı dokümanlar var." dedi.

Sergi, 19 Mart Cuma gününe kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şevket Çoruh Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ali Şansalan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte "Anestezi Tarihinden İzler" sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 19:53:30. #1.14#
title