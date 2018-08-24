Başkentte Altyapı Çalışmaları Okullar Açılmadan Tamamlanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, başkentte devam eden alt yapı çalışmalarını okullar açılmadan tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Tuna, yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarından zarar gören Akay Kavşağındaki çalışmaları yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

İncelemeler sonrasında gazetecilere açıklama yapan Tuna, Ankara'daki su baskınlarının tekrar yaşanmaması için bayram tatilinde ASKİ ekipleriye çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Akay Kavşağı'nın Ankara için önemli bir nokta olduğuna dikkati çeken Tuna, şunları kaydetti:

" Ankara'nın 15 noktasında aşırı yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın sıkıntı çektiği noktalarda yeni yağmur suyu hatları ve kanalizasyon hatları döşeyerek sıkıntıları bertaraf etmek için 24 esasına göre çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda da bulunduğumuz yerde de ciddi bir çalışma var. Ankara'nın su baskınlarından kurtulması noktasında ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Ciddi bir ameliyat gerçekleştiriyoruz, hassas bir çalışma. Çünkü elektrik hatları var, doğalgaz hatları var, telefon hatları var ve bu hatların nereden geçtiği de bilinmiyor. Nakış işler gibi ince bir ameliyat gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın desteğine ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız normal seyrinde devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayıp önümüzdeki sonbahar yağışlarından etkilenmemeye gayret ediyoruz."

"Bu bölgede 70-80 yıl önce döşenen hatlar var"

Çalışmaların daha kısa sürede bitirilmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Tuna, doğalgaz ve elektrik hatlarının hangi derinliklerden geçtiğinin bilinmemesi nedeniyle arızaların giderilmesinde gecikmeler yaşanabileceğini kaydetti. Çalışmaların şu ana kadar büyük bir sıkıntı olmadan devam ettiğini bildiren Tuna, "Boş bir arazide olsaydık süre vermek çok rahattı. Program dahilinde okullar açılmadan inşallah çalışmaları tamamlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bölgede 70-80 sene öncesinden döşenen elektrik, telefon, doğalgaz hatlarının olduğunu anımsatan Tuna, şunları kaydetti:

"Birçok hattın nereden geçtiğinin projesi yapılmamış. Güzergah belli olsa bile hangi kottan gittiği de bilinmiyor. Dolayısıyla böyle riskler var. Hassas bir bölge, bir çok yeraltı çalışması yapılmış ama bunlar bilinmiyor. Kolay bir iş değil bir rahatsızlık veriyoruz ve bundan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyorum ama mecburuz bunu yapmaya çünkü her yağışta su baskınlarının yaşanmaması için böyle bir çalışma zaruridir."

"Vatandaşlardan şikayet almadık"

Bayram tatilinden istifade ederek daha az rahatsızlık verecek şekilde çalıştıklarını anlatan Tuna," Bu ameliyatı Ankara'mızın su baskınlarından kurtulması için gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız da bunun farkındalar. Hiçbir şikayet de almadık vatandaşlarımızdan. Akköprü'deki, Telekom'un önündeki havaalanı dönüşü, Konya yolundaki Kepekli'deki alt-üst geçitler bunlar da okullar açılmadan tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) önünde de çalışmaların olacağı bilgisini veren Tuna, sel felaketinden etkilenen Mamak ilçesindeki Boğaziçi Mahallesinde 6,5 kilometre yağmur suyu, 4,5 kilometre de kanalizasyon hattı döşendiğini kaydetti.