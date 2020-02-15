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Başkentte Altay Bayındır'a sıcak karşılama

MKE Ankaragücü taraftarı, eski futbolcusu Altay Bayındır'ı Eryaman Stadında çiçekle karşıladı.

15.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:07
Başkentte Altay Bayındır'a sıcak karşılama

MKE Ankaragücü taraftarı, eski futbolcusu Stadında çiçekle karşıladı.


Süper Lig'in 22. haftasında Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, maç öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a güzel bir karşılamada bulundu. MKE Ankaragücü taraftarı eski kalecileri Altay Bayındır'ı önce tribüne çağırdı daha sonra çiçek vererek sportmence başarılar diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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