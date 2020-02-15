Başkentte Altay Bayındır'a sıcak karşılama
MKE Ankaragücü taraftarı, eski futbolcusu Altay Bayındır'ı Eryaman Stadında çiçekle karşıladı.
MKE Ankaragücü taraftarı, eski futbolcusu Altay Bayındır'ı Eryaman Stadında çiçekle karşıladı.
Süper Lig'in 22. haftasında Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, maç öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a güzel bir karşılamada bulundu. MKE Ankaragücü taraftarı eski kalecileri Altay Bayındır'ı önce tribüne çağırdı daha sonra çiçek vererek sportmence başarılar diledi. - ANKARA