Başkentte alt geçide devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki minibüsün alt geçide devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki minibüsün alt geçide devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 06 MHY 45 plakalı minibüs, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeyken yoldan çıkarak 5 metre yüksekten Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki alt geçide düştü.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.