Başkentte alt geçide devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Başkentte alt geçide devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki minibüsün alt geçide devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

23.09.2019 23:08
Başkentte alt geçide devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki minibüsün alt geçide devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 06 MHY 45 plakalı minibüs, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeyken yoldan çıkarak 5 metre yüksekten Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki alt geçide düştü.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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