Başkentte Allegra Ensemble grubu konser verdi

Dünya müziğinin farklı renklerini yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble grubu, başkentte müzikseverlerle buluştu.

Dünya müziğinin farklı renklerini yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble grubu, başkentte müzikseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Opera ve Balesince CSO Ada Ankara Sahnesi Ana Salonu'nda düzenlenen konserde türküler, tangolar, müzikaller, fadolar, şansonlar ve klasik caz parçaları seslendirildi.

Sanatseverlerden yoğun ilgi gören konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, 1. keman Ümmiye Özdem, 2. keman Şenzelita Aykanat, viyola Melda Sak, viyolonsel Hande Ulutaş, flüt-mandolin Müjde Akden, piyano Gülriz Tunca ve perküsyon Tanya Tarazan'ın olduğu Allegra Ensemble grubunun aranjörlüğünü Osman İşmen yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir