Başkentte Allegra Ensemble grubu konser verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte Allegra Ensemble grubu konser verdi

Başkentte Allegra Ensemble grubu konser verdi
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Kültür Sanat

Dünya müziğinin farklı renklerini yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble grubu, başkentte müzikseverlerle buluştu.

Dünya müziğinin farklı renklerini yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble grubu, başkentte müzikseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Opera ve Balesince CSO Ada Ankara Sahnesi Ana Salonu'nda düzenlenen konserde türküler, tangolar, müzikaller, fadolar, şansonlar ve klasik caz parçaları seslendirildi.

Sanatseverlerden yoğun ilgi gören konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, 1. keman Ümmiye Özdem, 2. keman Şenzelita Aykanat, viyola Melda Sak, viyolonsel Hande Ulutaş, flüt-mandolin Müjde Akden, piyano Gülriz Tunca ve perküsyon Tanya Tarazan'ın olduğu Allegra Ensemble grubunun aranjörlüğünü Osman İşmen yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Kartal Tibet Müslüm Gürses Orhan Gencebay
Spor Salih Uçan Sergen Yalçın Younes Belhanda Mustafa Denizli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkentte Allegra Ensemble grubu konser verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 21:41:32. #1.16#

title