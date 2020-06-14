Başkentte AKM yerleşkesine "TÜBİTAK Bilim Merkezi" yapılacak
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Başkentte AKM yerleşkesine "TÜBİTAK Bilim Merkezi" yapılacak

Başkentte yapılacak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Merkezi binası, inşaatına geçtiğimiz haftalarda başlanan millet bahçesinin devamı olacak şekilde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yerleşkesi'ne inşa edilecek.

Başkentte AKM yerleşkesine
14.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:52

Başkentte yapılacak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Merkezi binası, inşaatına geçtiğimiz haftalarda başlanan millet bahçesinin devamı olacak şekilde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yerleşkesi'ne inşa edilecek.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AA muhabirine, TÜBİTAK himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla Altındağ Belediyesince yürütülen TÜBİTAK Bilim Merkezi yapım işinin, AKM Yerleşkesi'nde gerçekleştirilmesine karar verildiğini söyledi.

Yaklaşık 390 bin nüfuslu Altındağ'ın başkentin tarihini, hastanelerini ve çalışma alanlarını içinde barındıran adeta bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Balcı, gün içerisinde 1 milyon 500 bin kişinin uğrak noktası haline gelen ilçede, çalışmalarını Ankara'nın genelini düşünerek planladıklarını belirtti.

İlçeye misafir olarak gelen gençlerin, bir yandan güzel vakit geçirirken diğer yandan da kendilerini geliştirebilmeleri için Ankara'nın en büyük bilim merkezini yapma kararı aldıklarını ifade eden Balcı, desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Bilim merkezi için yer belirleme işleminin hafta sonu tamamlandığını aktaran Balcı, "Atatürk Kültür Merkezi alanında gençlerimizin vakit geçirebilecekleri, deneyler yapabilecekleri, uzay ve astronomi ile ilgili çalışmalar yapabilecekleri, gezinti alanlarının yer alacağı ve keşif alanlarının bulunacağı güzel bir bilim merkezi yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Ankara'ya hitap edecek bir merkez olacak"

Proje ekibinin, ülke genelinde yer alan diğer bilim merkezleri üzerinde Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Örnekleri inceleyip inşallah Ankaramıza yakışacak bir bilim merkezi projesini ortaya koyacağız. Projeyi, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız vakitten önce Ankaralıların hizmetine sunmak istiyoruz. Bütün Ankara'ya hitap edecek bir merkez olacak. O yüzden hem ulaşım bakımından hem merkezi konumda bulunması, bir de oraya şu anda yapılan büyük bir millet bahçemiz var, onunla da bütünleşerek bir taraftan vatandaşlar çocuklarıyla millet bahçesinde vakit geçirirken diğer taraftan çocukların kendini geliştirmesi için ileriye dönük çalışmalar yapabilecekleri bir alan, inşallah kazandırmış olacağız."

"Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz"

Belediyenin Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına da değine Asım Balcı, bu kapsamda ilçedeki kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını yürüttüklerini vurguladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yönelik, belediyenin iletişim merkezini 24 saat aktif hale getirerek, gelen taleplere anlık cevap verdiklerini aktaran Balcı, iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar yaptıklarına değindi.

Balcı, "Altındağ Kaymakamlığımızla 13 bin gıda kolisi dağıttık, 5 binden fazla alışveriş çeki vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yardımlarımızı gelen talepleri değerlendirerek ihtiyacı olanlara ulaştırmaya devam ediyoruz." dedi.

İlçe sınırları içerisinde Ankara'nın en önemli hastanelerinin bulunduğuna dikkati çeken Balcı, şunları söyledi:

"Hacettepe, İbni Sina, Ankara ve Dışkapı hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik konuk evimizi tahsis ettik. Şu anda sağlık çalışanlarımız hala orada kalmaya devam ediyor. Evlerine gidemeyenleri misafir etmeye devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz. Bu dönemde yaptığımız çalışmalardan biri de bütün evlere hijyen seti dağıttık. 137 bin haneye tek tek bunları ulaştırdık. Ayrıca 500 binden fazla maske dağıttık ve dağıtmaya da devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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